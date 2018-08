Polizei sucht weiter nach entflohenem Häftling

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein bei einem Gerichtstermin in Dessau-Roßlau entwischter Häftling ist weiter auf der Flucht. "Die Suchmaßnahmen wurden ausgeweitet", sagte eine Polizeisprecherin in Dessau-Roßlau am Freitag. Gesucht werde über das Stadtgebiet hinaus. Nähere Angaben konnte die Sprecherin mit Blick auf die Ermittlungen nicht machen.

Der 27-jährige Häftling war am vergangenen Freitag vor einem Verhandlungstermin am Landgericht Dessau-Roßlau beim Aussteigen aus dem Gefangenentransporter geflohen. Der mehrfach vorbestrafte Mann verbüßt in der Justizvollzugsanstalt Burg eine mehrjährige Haftstrafe, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls.