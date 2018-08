Mehrfach vorbestrafter Mann flieht aus Gefangenentransporter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau/Magdeburg (dpa/sa) - Ein mehrfach vorbestrafter Gefangener ist in Sachsen-Anhalt auf der Flucht. Die Polizei sucht nach ihm. Der Mann entkam am Montag beim Öffnen der Tür aus einem Gefangenentransporter, wie das Justizministerium mitteilte. Er sollte als Angeklagter zu einer Verhandlung am Landgericht in Dessau-Roßlau gebracht werden. Während der Fahrt von der Justizvollzugsanstalt Burg (JVA) konnte er sich unter bisher ungeklärten Umständen mit einer Hand aus der Handfessel befreien. Wie ein Gerichtssprecher sagte, hat der 27-Jährige einen Vollzugsbediensteten zur Seite gestoßen, als er aus dem Transporter stieg. Verletzt wurde niemand.

Der Gefangene trug den Angaben zufolge keine Fußfesseln. Er rannte in den nahen Dessauer Stadtpark. Der Deutsche verbüßt laut Ministerium seit Mai im Gefängnis Burg eine mehrjährige Haftstrafe. In dem Prozess in Dessau-Roßlau muss er sich laut Gerichtssprecher mit vier weiteren Angeklagten wegen schweren Bandendiebstahls verantworten.