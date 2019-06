Mann nach Axtattacke seines Bruders gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Vier Tage nach einer Axtattacke seines Bruders ist ein Mann in Dessau-Roßlau gestorben. Der 46-Jährige erlag am Freitagabend in einem Krankenhaus seinen Kopfverletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sein 40 Jahre alter Bruder sitzt seit der Tat am Montag mit einem Haftbefehl in einer psychiatrischen Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er im gemeinsam bewohnten Haus in Roßlau seine 73 und 67 Jahre alte Eltern mit einem Baseballschläger attackiert und schwer am Kopf verletzt haben. Anschließend soll der 40-Jährige in die Wohnung seines Bruders gegangen und ihm mit einer Axt auf den Kopf geschlagen haben. Das verletzte Opfer der Attacke wurde notoperiert.