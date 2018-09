Kirche startet Spendensammlung für Todesopfer aus Köthen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa) - Die Evangelische Landeskirche Anhalts will nach dem tödlichen Streit in Köthen Spenden für die Bestattung des Opfers sammeln. Die Spendensammlung sollte mit einer Trauerandacht am Sonntagnachmittag beginnen und noch einige Tage dauern, sagte Kirchenpräsident Joachim Liebig. "Der Tod eines Menschen ist der schlechteste Anlass für eine Instrumentalisierung", sagte Liebig. "Es betrifft die ganze Gemeinschaft, wenn jemand so aus ihrer Mitte zu Tode kommt." Zu der Andacht kamen etwa 300 Menschen, darunter auch mehrere Politiker.

Nach einem Streit zwischen zwei Männergruppen am späten Samstagabend war ein 22-Jähriger gestorben. Zwei Afghanen wurden festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.