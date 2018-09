20-Jähriger mit Messerstichen gefunden: Täter unbekannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Denkendorf (dpa/lsw) - In Denkendorf (Kreis Esslingen) ist ein 20 Jahre alter Mann mit schweren Messerstichverletzungen auf der Straße gefunden worden. Der 20-Jährige habe am Sonntagmorgen selbst den Notruf gewählt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Was genau passiert ist, blieb jedoch zunächst unklar. "Wir haben keinerlei Hinweise auf Täter", sagte der Polizeisprecher. "Aber unsere Ermittlung und Spurensicherung ist dran." Der Verletzte konnte zunächst nicht vernommen werden.