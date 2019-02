In Zweibrücken geflüchteter Räuber in Den Haag gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Den Haag/Mainz/Zweibrücken (dpa/lrs) - Rund drei Monate nachdem ein inhaftierter Räuber einen Ausgang zur Flucht genutzt hat, ist er in Den Haag verhaftet worden. Die niederländische Polizei überwältigte den 38-Jährigen am Dienstag, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der aus Bulgarien stammende Täter hatte im Gefängnis in Zweibrücken gesessen. Von einem unbegleiteten Ausgang im November war er dorthin nicht zurückgekehrt und seither auf der Flucht.

Der Mann war nach Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft wegen eines schweren Raubüberfalls im November 2015 auf eine Spielhalle in Berlin zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Dabei sei auch jemand ums Leben gekommen, der Mann entgegen erster Mitteilungen aber nicht als Mörder verurteilt worden.

Er saß seine Strafe in Zweibrücken ab, weil er Familie in Rheinland-Pfalz hat. In welcher Haftanstalt er seine Strafe jetzt verbüßen muss, war zunächst noch unklar, wie ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch sagte. Nach SWR-Informationen wohnte der Gesuchte in Den Haag bei seiner Schwester und arbeitete in einer Diskothek.