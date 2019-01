Zöllner entdeckt Marihuana im Hausbriefkasten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delmenhorst (dpa/lni) - Einen mit Marihuana gefüllten Gefrierbeutel hat ein Zöllner in einem Briefkasten in Delmenhorst entdeckt. Der Beamte habe eine Zahlungsaufforderung in den beschrifteten Hausbriefkasten wegen des Beutels nicht einwerfen können, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Montag mit. Die Polizei beschlagnahmte bei dem Vorfall von Anfang Januar 90 Gramm der Droge. Ein Strafverfahren gegen den Besitzer des Briefkastens wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde eingeleitet. Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten.