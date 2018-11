Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delbrück (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines toten Mannes in Delbrück bei Paderborn geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche sei am frühen Freitagmorgen an einer Straße entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Tote sei identifiziert, erklärte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte Radio Hochstift über den Fund berichtet.