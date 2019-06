Direkt aus dem dpa-Newskanal

Deggendorf (dpa/lby) - Bei einem Streit im Stadtpark sind in Deggendorf drei Männer verletzt worden. Zuvor habe ein 25 Jahre alter Mann in der Anlage Kinder und Passanten belästigt, teilte die Polizei mit. Als die drei Männer ihn aufforderten, damit aufzuhören, ging der 25-Jährige mit einer abgeschlagenen Flasche auf sie los. Die verletzten Männer kamen am Samstagabend ins Klinikum. Die Polizei nahm den Angreifer - einen Mann aus dem Senegal - fest.