Diebe klauen Gerüst von Neubau

Dasing (dpa/lby) - Das komplette Gerüst haben Diebe auf zwei Seiten eines Neubaus in Schwaben abmontiert und gestohlen. Der Schaden gehe in die Hunderttausende, teilte die Polizei am Montag mit. Die Gerüstteile seien über das Wochenende von dem neuen Bauhof in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) verschwunden. Die Beamten vermuten, dass die Täter für den Abtransport mindestens einen Lastwagen gebraucht haben. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete, hatte die Gemeinde vor zehn Tagen noch das Richtfest für den lang ersehnten neuen Bauhof gefeiert.