Verstöße gegen Artenschutz: Gegenstände werden vernichtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Stoßzähne, Schildkrötenpanzer und Schnitzereien aus Elfenbein: Solche Gegenstände werden wegen Verstößen gegen den internationalen Artenschutz auch im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen beschlagnahmt und in der Asservatenkammer des Regierungspräsidiums Darmstadt aufgehoben. Heute werden rund 150 Kilogramm dieser Gegenstände, für die Tiere getötet werden mussten, endgültig aus dem Verkehr gezogen und in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet. An der Aktion nimmt auch Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) teil.

Die meisten Produkte sind aus Elfenbein und Reptilienleder. Aber auch Schnitzereien aus Elfenbein, Stoßzähne, Taschen aus Kroko- und Schlangenleder sowie Sitzhocker aus Elefantenfüßen sind darunter.