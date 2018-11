Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt-Arheilgen (dpa/lhe) - Ein vermummter Mann hat in Darmstadt-Arheilgen eine Tankstelle überfallen. Der mit Kapuze, Schal und Sonnenbrille bekleidete Täter hielt dem Angestellten am Sonntagabend eine Plastiktüte hin und forderte ihn auf, das Bargeld aus der Kasse hineinzulegen, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilte. Er flüchtete zu Fuß mit mehreren Hundert Euro Beute. "Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg", teilte die Polizei am Morgen mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.