Prozess um versuchte Gefangenenbefreiung

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach Krawallen am Rande des Schlossgrabenfestes in Darmstadt ist ein früherer Polizeianwärter, der versuchte, seine Freundin und Bekannte aus einem Polizeikessel zu befreien, vom Amtsgericht verwarnt worden. Das Gericht sah ihn am Dienstag der versuchten Gefangenenbefreiung und Amtsanmaßung für schuldig an. Strafmildernd sei allerdings das volle Geständnis des Mannes sowie die Tatsache, dass er aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Der 22-Jährige hatte Anfang Juni 2018 mit Dienstausweis und Codewort agiert, obwohl er gar nicht im Einsatz war.

"Sie sind bestraft genug", sagte Richter Bruno Beil bei der Urteilsbegründung in Darmstadt. Sollte der 22-Jährige binnen eines Jahres Bewährung straffällig werden, wird eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen je zehn Euro wirksam. Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten keine Rechtsmittel ein, womit das Urteil rechtskräftig ist. (Az: 500 Js 42684/18)