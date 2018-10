Polizei sucht weiter nach ausgebrochenen Flüchtlingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach ihrem Ausbruch aus einem Abschiebegefängnis in Darmstadt sind zwei Flüchtlinge auch am Dienstagmorgen noch verschwunden gewesen. Es gebe noch keine Hinweise auf den Verbleib der beiden 35 Jahre alten Männer, sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt am Morgen. Die aus Algerien und Tunesien stammenden Flüchtlinge waren in der Nacht zum Montag bei einem Toilettengang durch einen Versorgungsschacht aus der Einrichtung gelangt. Mithilfe von Decken kletterten sie über die Sicherheitszäune und gelangten ins Freie. Beide Männer hätten demnächst abgeschoben werden sollen.