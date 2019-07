Polizei erwischt Sprayer in Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Darmstadt zwei 15-Jährige aufgegriffen, die am späten Montagabend Graffiti auf die Außenwände von fünf Häusern gesprüht haben sollen. In einem Rucksack der Jugendlichen hätten Polizisten Farbdosen sowie Spray-Schablonen in einem Schreibblock gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei. Mit blauer und goldener Farbe sollen die Beiden verschiedene Symbole auf die Hauswände gesprüht haben. Die Polizisten nahmen die 15-Jährigen mit zur Wache und baten später die Erziehungsberechtigten, sie abzuholen, wie der Sprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.