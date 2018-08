Polizei ermittelt nach Zwischenfällen vor AfD-Veranstaltung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Im Zusammenhang mit einer für diesen Mittwoch geplanten Wahlkampfveranstaltung der AfD ist es in Darmstadt zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Unbekannte hätten vermutlich in der Nacht zum Dienstag ein Fenster des Orangerie-Saals eingeworfen und Buttersäure in dem Saal verbreitet, sagte ein Polizeisprecher. Auch Kreideschmierereien am Einfahrtstor und im Garten der Orangerie, in der die Veranstaltung stattfinden soll, stellte die Polizei fest.

Bereits am Montag seien gegen die AfD gerichtete Farbschmierereien an der Mauer des jüdischen Friedhofs in der Martinstraße sowie ein entrolltes Banner an einer Brücke an der Bundesstraße 26 entdeckt worden, die nach Erkenntnissen der Polizei ebenfalls mit der Veranstaltung im Zusammenhang stehen. Nach Angaben des Polizeisprechers sollte der Saal nach der Reinigung in der Nacht zum Mittwoch weiter gelüftet werden, so dass die Veranstaltung voraussichtlich wie geplant stattfinden könne.

Der Sprecher des hessischen Landesverbandes der AfD, Robert Lambrou, kritisierte die Aktionen. "Wer auch immer das war, hat sich vermutlich inspiriert gefühlt von vielen Wortmeldungen linker Politiker, die uns in ihren Reden bestimmte demokratische Rechte nicht zugestehen", erklärte Lambrou.

Zu der Wahlkampfveranstaltung wird unter anderem der AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland erwartet. Es waren Gegenkundgebungen und ein "Fest der Vielfalt" geplant, die Polizei rechnete mit bis zu 2000 Teilnehmern.