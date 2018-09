Obduktion: 39-Jähriger starb nicht durch Polizeikugel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Mann, der in Darmstadt seine Freundin erschoss, hat sich neuen Ermittlungen zufolge nach der Bluttat wohl selbst getötet. Die Obduktion habe keine Hinweise darauf gegeben, dass der 39-Jährige durch eine Polizeikugel getötet wurde, teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mit. Einzelheiten zu dem Einsatz nannte die Behörde mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes jedoch nicht.

Beamte hatten den US-Amerikaner am Montag in einer Gartenanlage gestellt, nachdem er auf seine 37 Jahre alte Freundin gefeuert hatte. Dabei fiel auch ein Schuss aus einer Polizeipistole. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, starb er. Das Paar hinterlässt nach früheren Angaben der Polizei drei Kinder im Alter von drei, neun und zwölf Jahren. Die Waisen werden in der Familie betreut.