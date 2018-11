Nach Feuer in Tiefgarage zwei Verdächtige gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Gut zwei Monate nach dem Brand mehrerer Autos in einer Tiefgarage in Darmstadt sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 23 Jahre alte polizeibekannte mutmaßliche Haupttäter habe gestanden, sein 32 Jahre alter wohnsitzloser Komplize wurde drei Tage später auf einem Parkplatz festgenommen. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Das Motiv der Männer war zunächst unklar.

Bei dem Feuer am 15. September waren die Tiefgarage und 35 darin abgestellte Autos so stark beschädigt worden, dass die Ermittler erst zwei Wochen später mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zeugen und Hinweise am Tatort führten die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen.