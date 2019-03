Mann an Haltestelle niedergestochen: Täter flüchtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 26 Jahre alter Mann ist in Darmstadt an einer Straßenbahnhaltestelle niedergestochen und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 26-Jährige habe am Dienstagabend mit drei Männern zusammengestanden, als aus der Gruppe heraus auf ihn eingestochen worden sei. Der Verletzte erlitt einen Einstich in Höhe der Brust und sei umgehend in ein Krankenhaus gekommen. Die Verdächtigen flüchteten.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. "Für eine politisch oder fremdenfeindlich motivierte Tat gibt es zurzeit keine Hinweise", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Erste Ermittlungen deuteten eher auf einen Streit im privaten Umfeld hin. Die Tatwaffe wird noch gesucht. Der Angreifer habe sie vermutlich mitgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.