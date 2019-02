Einbrecher hinterlässt Blutspur: Festnahme Monate später

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensheim (dpa/lhe) - Blut hat die Polizei vier Monate nach einem Einbruch im südhessischen Bensheim auf die Spur des mutmaßlichen Täters gebracht. Der 42-Jährige sei festgenommen worden, er sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Er hatte bei dem Einbruch im vergangenen Oktober die verräterische Blutspur hinterlassen, ein DNA-Abgleich brachte die Ermittler auf die richtige Fährte. Der obdachlose Mann wurde bereits vergangene Woche festgenommen. Die Polizei will nun ermitteln, ob er weitere Einbrüche begangen hat.