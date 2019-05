Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Während eines Streits hat eine 43-jährige Frau in Darmstadt ihren Lebensgefährten mit einem Messer verletzt. Der 47-Jährige wurde mit mehreren, nicht lebensbedrohlichen Stichen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Paar sei am frühen Montagmorgen in seiner Wohnung in einen Streit geraten. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann verletzt vorfand. Die 43-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen.