26-Jähriger nach Attacken mit Baseballschläger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen 26-Jährigen in Darmstadt nach heftigen Attacken auf zwei Frauen mit einem Baseballschläger festgenommen. Der Mann soll nach einem Streit zuerst seine Mutter und danach noch eine Rentnerin aus der Nachbarwohnung durch Hiebe mit dem Schläger verletzt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Anschluss sei der 26-Jährige aus dem Haus geflüchtet und habe auf der Straße noch Autos demoliert. Streifenbeamte nahmen den Mann schließlich fest. Da er unter Wahnvorstellungen leiden soll, wurde der 26-Jährige in eine Psychiatrie eingewiesen.