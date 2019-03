Staatsanwaltschaft prüft Beantragung von Haftbefehlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dammfleth (dpa/lno) - Nach dem Fund einer Leiche in Dammfleth im Kreis Steinburg und der Festnahme eines Pärchens prüft die Staatsanwaltschaft die Beantragung von Haftbefehlen. "Im Laufe des Tages wird die Entscheidung ergehen, ob Haftbefehle ergehen oder nicht", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow. Weitere Details nannte er nicht. Am Dienstag hatte die Polizei auf dem Privatgrundstück des Pärchens knapp zwei Jahre nach dem Verschwinden eines 41-jährigen Mannes eine Leiche gefunden. Vermutlich handele es sich um den Vermissten. Der Tote sei jedoch noch nicht identifiziert worden, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mitteilte.

Zur Todesursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die heute 37 Jahre alte Lebensgefährtin des 41-Jährigen und ihr neuer 46-jähriger Freund wurden festgenommen. Zu den Gründen der Festnahme machten die Ermittler keine Angaben. Die Frau hatte ihren damaligen Freund am 29. April 2017 als vermisst gemeldet.