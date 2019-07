Liebespaar wegen Mordes am Ex-Freund der Frau angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dammfleth (dpa/lno) - Ein viertel Jahr nach dem Fund einer Leiche in Dammfleth hat die Itzehoer Staatsanwaltschaft Anklage gegen ein Liebespärchen erhoben. Die Ermittler werfen der ehemaligen Lebensgefährtin des Toten und ihrem neuer Partner gemeinschaftlichen Mord vor, wie der Itzehoer Staatsanwalt Peter Müller-Rakow am Montag sagte. Die Beiden sollen im April 2017 den damaligen Partner der Frau heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen umgebracht haben. Motiv der Bluttat sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Laut Anklage sollen sie ihr ahnungsloses Opfer überrascht haben. Die 37-Jährige und ihr 47 Jahre alter Freund schwiegen bislang zu den Vorwürfen. Weitere Angaben machte Staatsanwalt Müller-Rakow nicht. Das Landgericht Itzehoe hat bislang einen Termin für den Mordprozess anberaumt. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Nach unbestätigten Medienberichten hatten der Ermordete mit seiner Lebensgefährtin und zwei Töchtern Ende 2015 einen Reiterhof in Dammfleth im Kreis Steinburg bezogen. Anfang 2017 zog ein zweiter, heute 47 Jahre alter Mann in das Haus. Am 21. April 2017 verschwand der damals 41-Jährige. Acht Tage später meldete seine damals 36-jährige Lebensgefährtin ihn als vermisst. Danach lebten sie und der 47-Jährige gemeinsam in dem Haus.

Anfang 2019 gab es nach Angaben der Polizei erste Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und fand am 5. März eine Leiche auf dem Grundstück.