Leichenfund in Dammfleth: Beschuldigte schweigen weiter

Dammfleth (dpa/lno) - Mehr als eine Woche nach dem Fund einer Leiche in Dammfleth und zwei Haftbefehlen wegen gemeinschaftlichen Mordes schweigen die Beschuldigten weiter zu den Vorwürfen. Weitere Angaben zu den Ermittlungen machte die Staatsanwaltschaft Itzehoe nicht. Auch nicht, ob bereits Ergebnisse der Rechtsmedizin vorliegen zur Identität der Leiche beziehungsweise zur Todesursache. "Wir müssen sehen, dass wir nicht Dinge, die aktuell Gegenstand oder schon Ermittlungsergebnisse sind, herausgeben, um nicht weitere Ermittlungen zu gefährden", sagt Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow.

Nach unbestätigten Medienberichten hatte ein 41 Jahre alter Mann mit seiner Lebensgefährtin und zwei Töchtern Ende 2015 den Reiterhof in Dammfleth im Kreis Steinburg bezogen. Anfang 2017 zog ein zweiter, heute 46 Jahre alter Mann in das Haus. Am 21. April 2017 verschwand der 41-Jährige. Acht Tage später meldete seine damals 36-jährige Lebensgefährtin ihn als vermisst. Danach lebten sie und der 46-Jährige gemeinsam in dem Haus.

Anfang 2019 gab es nach Angabe der Polizei erste Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf, fand am 5. März auf dem Grundstück eine Leiche. Die ehemalige Lebensgefährtin und ihr neuer Partner sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittler haben den Angaben zufolge ausreichend Beweise, aus denen sich ein dringender Tatverdacht ergibt. Mordmerkmal sei Heimtücke, hieß es.