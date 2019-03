Leichenfund in Dammfleth: Haftbefehl gegen Pärchen erlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dammfleth (dpa/lno) - Nach dem Fund einer Leiche in Dammfleth im Kreis Steinburg hat ein Richter am Amtsgericht Itzehoe gegen das festgenommene Pärchen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Die 37-jährige Frau und ihr 46 Jahre alter Freund hätten sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow, am Mittwoch.

Am Dienstag hatte die Polizei auf dem Privatgrundstück des Pärchens eine Leiche gefunden. Knapp zwei Jahre zuvor war der 41-jährige damalige Lebensgefährte der 37-Jährigen verschwunden. Vermutlich handele es sich bei der Leiche um den Vermissten. Der Tote sei jedoch noch nicht identifiziert worden. Das noch ausstehende Ergebnis der Hamburger Rechtsmedizin werde in den nächsten Tagen erwartet.