Lebensgefährte ermordet? Polizei findet Leiche

Dammfleth (dpa/lno) - Knapp zwei Jahre nach dem Verschwinden eines 41-jährigen Mannes in Dammfleth im Kreis Steinburg hat die Polizei auf einem Grundstück in dem Ort eine Leiche gefunden. Vermutlich handele es sich um den Vermissten. Der Tote sei jedoch noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mit. Zur Todesursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die heute 37 Jahre alte Lebensgefährtin des 41-Jährigen und ihr neuer 46-jähriger Freund seien festgenommen worden. Zu den Gründen der Festnahme machten die Ermittler keine Angaben.

Die Frau hatte ihren damaligen, in Polen geborenen Freund am 29. April 2017 als vermisst gemeldet. Das Paar bewohnte damals mit zwei gemeinsamen Kindern den Hof in dem 300-Seelen-Dorf in der Wilstermarsch. "Mittlerweile besteht der Verdacht, dass der Vermisste einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein könnte", sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Rund 100 Polizisten durchkämmten deshalb am Dienstag das Grundstück rund fünf Stunden lang mit Metallsuchgeräten, Erdbohrern und Leichenspürhunden, wie die Polizeisprecherin sagte. Die Beamten suchten nach "Beweismitteln, die Aufschluss über den Verbleib des Vermissten oder das Vorliegen einer Straftat geben können". Weitere Angaben wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht gemacht.