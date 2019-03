Lebensgefährte ermordet? Polizei durchsucht Grundstück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dammfleth (dpa/lno) - Knapp zwei Jahre nach dem Verschwinden eines 41-Jährigen in Dammfleth im Kreis Steinburg hat die Polizei am Dienstag ein Grundstück in dem Dorf untersucht. Unterstützt von Einsatzkräften aus Eutin und mit Hilfe von technischem Gerät suchten die Beamten nach "Beweismitteln, die Aufschluss über den Verbleib des Vermissten oder das Vorliegen einer Straftat geben können", teilte die Polizeidirektion Itzehoe mit. Der in Polen geborene Mann wurde am 29. April 2017 von seiner damaligen Lebensgefährtin als vermisst gemeldet.

Das Paar bewohnte damals mit zwei gemeinsamen Kindern den Hof in dem 300-Seelen-Dorf in der Wilstermarsch. "Mittlerweile besteht der Verdacht, dass der Vermisste einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein könnte", sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die heute 37 Jahre alte Frau lebt den Angaben zufolge jetzt mit einem 46-Jährigen und den Kindern auf dem Grundstück. Weitere Angaben wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.