Tödlicher Messerangriff in Cuxhaven: 36-Jähriger in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa/lni) - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 24-Jährigen in Cuxhaven ist ein 36-Jähriger festgenommen worden. Gegen ihn sei ein Haftbefehl erlassen worden, er sitze in U-Haft, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Motiv der Tat sei nach derzeitigem Ermittlungsstand "mit großer Wahrscheinlichkeit" ein Streit aus persönlichen Gründen. Das Opfer stammte aus Syrien, der 36-Jährige, der die Tat den Angaben zufolge bestreitet, ebenfalls.

Die Mordkommission habe nach dem Messerangriff zahlreiche Zeugen rund um den Tatort befragt, zudem seien auch telefonisch einige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, hieß es. Der 36-Jährige sei am späten Samstagnachmittag in Cuxhaven festgenommen worden. Der 24-Jährige war am Donnerstagabend auf der Straße attackiert worden. Er starb kurz darauf in einer Klinik.