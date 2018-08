Illegale Ausreise gescheitert: Wachhund verletzt Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa/lni) - Beim Versuch, illegal auf ein Schiff zu gelangen, ist ein 24 Jahre alter Mann von einem Wachhund in Cuxhaven angefallen und schwer verletzt worden. Der Wachmann einer Sicherheitsfirma hatte nach Polizeiangaben den Mann am vergangenen Donnerstag am Zaun des Hafengeländes entdeckt. Der Hund sei darauf auf den Albaner losgerannt und habe ihn gebissen. Die Polizei bezeichnete den Mann am Dienstag als "Ausschleicher": So werden Menschen genannt, die sich in Häfen als blinde Passagiere auf Schiffen begeben, um die Bundesrepublik illegal zu verlassen. Nach einem Bericht der "Cuxhavener Nachrichten" nutzen vorwiegend junge Männer aus dem Kosovo und aus Albanien ohne Einreisepapiere für Großbritannien diesen Weg.