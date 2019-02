26-Jähriger wegen Tod eines Mannes verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crottendorf (dpa/sn) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Asylunterkunft in Crottendorf (Erzgebirge) ist ein Verdächtiger gefasst worden. Es handele sich um einen 26 Jahre alten Bewohner des Heimes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Chemnitz am Montag mit. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden. Zu seiner Nationalität wurden keine Angaben gemacht.

Das 31 Jahre alte Opfer war in der Nacht zum Sonntag entdeckt worden. Der Algerier hatte eine stark blutende Wunde. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Obduktion ergab, dass der 31-Jährige getötet wurde. Zum möglichen Motiv der Tat machten die Behörden keine weiteren Angaben. Dies sei ebenso wie der genaue Hergang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zunächst hatte die Polizei am Sonntag noch einen 19-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn habe sich der Tatverdacht jedoch nicht erhärtet.