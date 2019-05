Nach Leichenfund in Forst Opfer identifiziert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Forst (dpa/bb) - Zu den beiden getöteten Männern im brandenburgischen Forst (Spree-Neiße) hat die Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag neue Details bekanntgegeben. Die Obduktion habe ergeben, dass die Männer durch Schüsse getötet wurden, teilte die Behörde mit. Zudem stehe ihre Identität fest. Ob es sich bei den Getöteten um Mitglieder einer Mafia aus Montenegro gehandelt habe, wie dortige Zeitungen berichtet hatten, dazu teilte die Staatsanwaltschaft nichts mit. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf die Identifizierung der bislang unbekannten Täter.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, wurden in einiger Entfernung vom Tatort in einem Waldstück Schusswaffen gefunden. Ob es sich dabei um die Tatwaffen handele, werde noch untersucht. Am Tatort selbst entdeckte die Polizei eine professionell betriebene Cannabisplantage.

Die Leichen waren vor einer Woche in der Brandenburger Kleinstadt entdeckt worden. Nach Berichten montenegrinischer Medien sollen zwei weitere Männer, ebenfalls aus Montenegro, bei dem mutmaßlichen Angriff in Forst verletzt worden sein.