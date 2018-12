Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coswig (dpa/sn) - Nach dem Diebstahl einer Flasche Whisky in einem Supermarkt in Coswig bei Dresden ist eine Diebesbande aufgeflogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde im Auto der vier Männer am Freitag weiteres Beutegut aus verschiedenen Straftaten entdeckt. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen die 33, 36, 43 und 47 Jahre alten Männer Haftbefehle.