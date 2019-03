Betrunkene auf Bahngleisen stoppen Güterzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cölbe (dpa/lhe) - Drei Betrunkene haben in der Nacht zum Freitag im Bahnhof in Cölbe auf Bahngleisen gesessen und damit einen Güterzug gestoppt. Die jungen Männer und der Jugendliche im Alter von 16, 22 und 27 Jahren hätten im Schnitt zwei Promille Alkohol intus gehabt, teilte die Bundespolizei in Kassel mit. Der Güterzug war auf einem Nachbargleis gefahren und hatte aus Sicherheitsgründen gestoppt. Daraufhin wechselten die Betrunkenen das Gleis und setzten sich vor den Zug. Die Bahnstrecke wurde für eine Stunde gesperrt.