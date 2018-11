Frau erstochen: Ehemann in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coburg (dpa/lby) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Coburg sitzt ihr Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Dienstag Haftbefehl wegen Totschlags gegen den von ihr getrennt lebenden 34-Jährigen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Leiche der 33-Jährigen weise mehrere Stichverletzungen auf. Der Mann war am Montag auf einer Wache erschienen und hatte die Tat dort gestanden. Daraufhin fanden Einsatzkräfte die Tote in deren Wohnung. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Der Ehemann wurde noch auf der Wache festgenommen. Er wurde am Dienstag in ein Gefängnis gebracht.