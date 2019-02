Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cloppenburg (dpa/lni) - Ein betrunkener Autofahrer ist nachts beim Warten am Drive-in-Schalter eines Schnellrestaurants in Cloppenburg eingeschlafen. Ein Zeuge habe die Polizei verständigt, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Beamten weckten den 49 Jahre alten Fahrer und führten eine Verkehrskontrolle durch. Ein Alkoholtest in der Nacht zu Mittwoch habe 1,77 Promille ergeben. Die Polizisten verboten dem Mann, weiterzufahren.