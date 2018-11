Zweites Todesopfer nach Streit in Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Nach einem tödlichen Streit in Chemnitz ist auch ein 52 Jahre alter Mann seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb er am Montagnachmittag im Krankenhaus. Der Mann und eine 38 Jahre alte Frau hatten am Montagvormittag in einer Wohnung offensichtlich heftig gestritten. Die 38-Jährige wählte noch den Notruf. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau und den Mann schwer verletzt vor. Die Frau starb in der Wohnung. Welcher Art die Verletzungen waren, teilten die Ermittler nicht mit. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Die genauen Umstände sind aber noch unklar.