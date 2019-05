Zugbegleiterin in Regionalbahn angegriffen und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Eine Zugbegleiterin ist in einer Regionalbahn von Dresden nach Chemnitz von zwei Fahrgästen angegriffen und verletzt worden. Wie die Bundespolizei in Chemnitz am Freitag mitteilte, hatte die Zugbegleiterin am Donnerstagabend den Mann und die Frau aufgefordert, ihrem Hund einen Maulkorb anzulegen. Daraufhin hätten beide die Frau getreten. In Muldenhütten seien sie aus dem Zug gestiegen.

Die Zugbegleiterin wurde am Bein verletzt und musste nach Ankunft des Zuges in Chemnitz im Krankenhaus behandelt werden. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und zu den Verdächtigen liefern können. Das Duo wird auf ein Alter von 30 bis 35 Jahren geschätzt.