Vogel: Versäumnisse im Umgang mit Fremdenfeindlichkeit

Chemnitz (dpa) - Thüringens früherer Ministerpräsident Bernhard Vogel hat Versäumnisse der Politik im Umgang mit Fremdenfeindlichkeit eingeräumt. Zugleich rief der CDU-Politiker zu mehr Unterstützung der Ostdeutschen im Kampf gegen Rechtsextremismus auf. "Die Politik hätte noch früher und noch entschiedener die Gefahr rechtsradikaler Strömungen und Parteien erkennen sollen", sagte er der Chemnitzer "Freien Presse" (Freitag). Es sei zu spät erkannt worden, dass sich diese Bedrohung auch im Osten und vor allem in Sachsen so stark ausbreiten würde.

Vogel mahnte nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz eine stärkere öffentliche Unterstützung der Ostdeutschen im Kampf gegen Rechtsextremismus an. Es gelte, denen zu helfen, die "ihr Gesicht zeigen und für Demokratie eintreten". "Es bringt nichts, jammernd auf Pegida und auf die Vorkommnisse von Chemnitz zu schauen", meinte Vogel. Es brauche eine stärkere Hilfe für die Demokraten in Ostdeutschland statt "lähmende Klagerei".

Der Politiker warb dafür, Chemnitz und Sachsen wegen der offensichtlichen Fehler bei den Demonstrationen seitens der Polizei nicht pauschal zu verurteilen, sondern zu helfen, die Schwierigkeiten zu bewältigen.