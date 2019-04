Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtiger in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Zwei Tage nach einem Gewaltverbrechen an einer 66-jährigen Frau in Chemnitz sitzt ein Tatverdächtiger im Gefängnis. Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Amtsrichter am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen wegen des Verdachts auf Versuch eines Tötungsdeliktes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizei stammt er aus dem Umfeld des Opfers.

Der 36-Jährige steht im Verdacht, am Dienstag die Seniorin mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt zu haben, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste und nicht vernehmbar war. Der Mann war nach einer Fahndung am Mittwoch festgenommen worden.