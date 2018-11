Vermummter Mann randaliert in Chemnitzer Einkaufszentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Ein vermummter Mann hat in Chemnitz in einem Einkaufszentrum randaliert und ist danach geflüchtet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Unbekannte am Dienstag mit einem weißen Tuch verkleidet. Als er vom Personal daraufhin ansprach, wollte er es nicht abnehmen. Die Mitarbeiter verwiesen ihn deshalb aus einem Geschäft. Laut Polizeibericht verließ er das Einkaufszentrum, tauchte aber schon kurze Zeit später wieder auf und warf vier kleinere Pflastersteine durch die Ladenpassage und auf das Geschäft. Menschen wurden nicht verletzt. Allerdings ging eine Scheibe zu Bruch.