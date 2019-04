Verdächtiger zu Mord in Chemnitzer Industriebrache gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Rund anderthalb Jahre nach dem Fund eines Toten in einer Chemnitzer Industriebrache hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Es handele sich um einen 27-jährigen Mann aus Chemnitz, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er soll seinen Bekannten im Sommer 2017 unter einem Vorwand auf das alte Werksgelände gelockt und ihm dort tödliche Verletzungen zugefügt haben. Die Leiche des 20-jährigen Deutschen war am 13. September 2017 entdeckt worden. Auch der Tatverdächtige ist Deutscher.

Der Mann habe die Tat bisher nicht zugegeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Die Polizei hatte nach dem Mord eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgesetzt. Da es jedoch keine brauchbaren Zeugenaussagen gegeben habe, werde die Belohnung nicht ausgezahlt.