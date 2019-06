Unbekannte stehlen Hunderte Pfandflaschen aus Supermärkten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In zwei Einkaufsmärkten in Chemnitz haben sich Unbekannte über das Leergut hergemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stahlen die Täter am Wochenende Pfandflaschen im Wert von rund 200 Euro. In einem Markt in der Chemnitzer Straße erbeuteten die Täter vier Säcke mit etwa 600 Flaschen, nachdem sie die Tür zu einer Leergutbox aufgebrochen hatten. Aus einem Gitterverschlag eines Supermarktes in der Reineckerstraße entwendeten Unbekannte 24 Kästen mit Leergut. Ob beide Fälle in Zusammenhang stehen, werde ermittelt.