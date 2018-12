Teenager verletzen Kind mit Böller

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Fünf Teenager haben am Samstag an der Zentralhaltestelle in Chemnitz Böller geworfen und eine Zwölfjährige leicht verletzt. Das Mädchen gehörte nach Angaben der Polizei vom Sonntag zu einer Gruppe, in deren Richtung die Jugendlichen zudem Pfefferspray sprühten. Es ist unklar, ob es ein gezielter Angriff war, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Der Platz in der Innenstadt sei ein beliebter Treffpunkt.

Die Teenager flüchteten, konnten knapp zwei Stunden später aber gefasst werden. Sie waren zuvor auf Videoaufnahmen von den Kindern wiedererkannt worden und hatten weitere Böller und ein Pfefferspray dabei. Gegen die 13-, 15- und 16-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Bis auf den 13-Jährigen, der aus Bosnien stammt, sind alle Beteiligten Deutsche und wohnen in Chemnitz.