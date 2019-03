Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Ein 19 Jahre alter Mann ist in Chemnitz beraubt und schwer verletzt worden. Zwei unbekannte Täter schlugen am Freitagabend in einer Straßenbahn auf den Mann ein und stahlen sein Handy, als er damit die Polizei rufen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei männliche Zeugen konnten die Täter stellen. Sie gaben das Handy zurück und flohen dann in Richtung Stadtzentrum.