Prozess zu Mord an junger Frau: Urteil erwartet

Chemnitz (dpa/sn) - Im Prozess zum Mord an einer jungen Frau in Geringswalde im Landkreis Mittelsachsen soll heute das Urteil gesprochen werden. Angeklagt vor dem Landgericht Chemnitz ist der 32 Jahre alte Ex-Freund des Opfers. Der Mann soll die 31-jährige Anfang Oktober 2018 in deren Wohnung im Schlaf mit 14 Messerstichen getötet haben. Vor dem Urteilsspruch werden zunächst der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten abgeben sowie Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten.