Polizei ermittelt wegen Straftaten aus dem Neonazi-Milieu

Chemnitz/Freiberg (dpa/sn) - In zwei Fällen hat die Polizei in Chemnitz und in Freiberg Ermittlungen wegen Straftaten aus dem Neonazi-Milieu aufgenommen. In Chemnitz beschmierten Unbekannte in einem Parkhaus in der Georgstraße mehrere Stellen mit Hakenkreuzen und Davidsternen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Die Straftaten ereigneten sich demnach am Montag zwischen kurz vor eins und 12 Uhr mittags.

In einem anderen Fall stellte die Polizei drei Männer in Freiberg, die rechte Parolen skandiert und den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Ein Zeuge hatte die Beamten am Montagnachmittag alarmiert. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen nach Behördenangaben weiter an.