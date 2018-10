Polizei ermittelt Seriendieb: Einbrüche in Gartenlauben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hartha/Leisnig (dpa/sn) - Die Polizei hat Dutzende Einbrüche in Gartenlauben in Hartha, Leisnig und Waldheim (Mittelsachsen) aufgeklärt und einen 38-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Ihm werden knapp 110 Einbruche zur Last gelegt, die meisten in Hartha. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Mittwoch mitteilte, wurde in der Wohnung des Mannes Diebesgut gefunden, das den Einbrüchen zuzurechnen ist.

Seit Dezember 2017 gab es beim Polizeirevier Döbeln immer wieder entsprechende Anzeigen. "Augenfällig für die Ermittler war dabei der Modus Operandi, der sich bei den meisten Einbrüchen glich. Laubentüren und Fenster wurden immer wieder auf nahezu identische Art und Weise aufgehebelt", hieß es. Auch Zeugenhinweise trugen dazu bei, dem 38-Jährigen auf die Spur zu kommen. Der Mann soll es unter anderem auf Lebensmittel, elektronische Geräte und Werkzeuge abgesehen haben. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 18 000 Euro beziffert.