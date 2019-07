Nach Einbruch Haftbefehl wegen Verdachts auf Sexualdelikt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Nach der Festnahme eines 25-jährigen Einbrechers in Chemnitz kommt der Mann in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen eines Sexualdelikts ermittelt, wie die Polizei am Montag in Chemnitz mitteilte. Er wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen durch ein angekipptes Fenster in die Wohnung einer Frau eingedrungen und soll dann versucht haben, sie zu missbrauchen. Der Frau gelang es aber, den Notruf zu wählen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung vorläufig fest.