Mehr Polizeipräsenz nach Attacke auf ausländisches Lokal

Chemnitz (dpa/sn) - Nach der erneuten Attacke auf ein ausländisches Restaurant in Chemnitz erhöht die Polizei ihre Präsenz an gefährdeten Orten. Auf unbestimmte Zeit werden Polizeistreifen unter anderem die Umgebung an Asylunterkünften und ausländischen Lokalen intensiv beobachten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Präsenz werde deutlich sichtbar sein, versicherte ein Polizeisprecher.

In der Nacht zu Donnerstag hatten Unbekannte in einem türkischen Restaurant in Chemnitz Feuer gelegt. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, weil ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen wird. Es war der dritte Angriff auf ein ausländisches Restaurant in wenigen Wochen.